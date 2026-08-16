Adolescente de 13 años de edad fue localizada sin vida dentro de su domicilio

Una adolescente de 13 años de edad perdió la vida durante los primeros minutos de este domingo en un domicilio del fraccionamiento Santa Sofía, en Gómez Palacio, hecho que es investigado como un posible caso de suicidio .

La menor fue identificada únicamente con las iniciales DMPR, quien tenía su domicilio en el citado asentamiento de la Región Laguna de Durango.

Según la información recopilada, serían aproximadamente las 00:30 horas cuando la madre de la adolescente y su pareja regresaron a la vivienda y comenzaron a llamarla en repetidas ocasiones, pero no obtuvieron respuesta.

Ante esta situación comenzaron a buscarla por diferentes espacios de la casa, hasta que la localizaron inconsciente en el área de la terraza, por lo que trataron de auxiliarla y posteriormente solicitaron ayuda al número de emergencias.

Al lugar acudió personal de los cuerpos de seguridad y auxilio; sin embargo, al revisar a la adolescente, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, razón por la cual se dio aviso a la autoridad correspondiente para realizar las diligencias del caso.

Dentro de la información recabada tras el fallecimiento, trascendió que la adolescente atravesaba por problemas emocionales y presuntamente era víctima de burlas constantes relacionadas con aspectos de su vida personal . Esta información formará parte de las indagatorias para conocer las circunstancias que rodearon su muerte.

Ante una crisis emocional o la presencia de pensamientos suicidas, es importante buscar ayuda y acompañamiento de manera inmediata.

En Durango se puede solicitar atención a través del número de emergencias 911 y de la línea 075, donde se brinda atención y contención a personas en crisis.