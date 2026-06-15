Adolescente de 14 años dio a luz en el Materno Infantil de Durango; pareja también es menor

Una adolescente ingresó la tarde de este domingo al Hospital Materno Infantil de la ciudad de Durango al presentar trabajo de parto, informó personal del nosocomio a las autoridades correspondientes.

La menor fue identificada con las iniciales C.A.A.L., de 14 años de edad, quien cuenta con 39 semanas de gestación y fue ingresada al área de urgencias de Tococirugía para recibir atención médica especializada.

Tras el reporte, agentes de la Fiscalía General del Estado de Durango acudieron al hospital para tomar conocimiento del caso y realizar las diligencias correspondientes, como parte del protocolo que se sigue en situaciones que involucran a menores de edad.

Durante las primeras indagatorias, los agentes se entrevistaron con una mujer de 28 años de edad, quien se identificó como tía materna del adolescente señalado como pareja de la menor.

La entrevistada manifestó que el padre del bebé, es un adolescente de 15 años de edad, quien mantiene una relación con la joven desde hace aproximadamente un año y seis meses.

Según la misma versión, ambos adolescentes residen en el domicilio de la familiar, quien se hace responsable de la pareja y de su estancia en el inmueble.

La mujer indicó a las autoridades que, hasta el momento, no existe alguna situación por la que tenga la intención de presentar una denuncia relacionada con el caso.

Al cierre del reporte, la adolescente permanecía internada en el Hospital Materno Infantil, después del nacimiento de su bebé, mientras las autoridades tomaban conocimiento de los hechos y recababan la información correspondiente.