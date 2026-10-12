Adolescente de 15 años sufre lesiones graves al derrapar en motocicleta en Guadalupe Victoria

Un adolescente resultó gravemente lesionado durante la madrugada del domingo 11 de octubre, luego de sufrir un accidente cuando conducía una motocicleta, presuntamente bajo los efectos del alcohol, en una carretera del municipio de Guadalupe Victoria, Durango.

El lesionado fue identificado con las iniciales J.M.C.G., de 15 años de edad, con domicilio en el poblado Antonio Amaro, quien fue trasladado al Hospital General 450 de la ciudad de Durango, donde se le diagnosticó un traumatismo craneoencefálico severo.

De acuerdo con la información recabada, el accidente ocurrió aproximadamente a las 02:30 horas, cuando el adolescente circulaba a bordo de una motocicleta de la marca Italika, modelo 2026, color gris, sobre la carretera que conduce hacia la localidad Ramón Corona.

Fue al salir del poblado 2 de Abril, a la altura de la comunidad de Mezquite Pando, cuando el menor perdió el control de la unidad y terminó por caer sobre la superficie de rodamiento, sufriendo lesiones de consideración.

Según los primeros datos, el adolescente presuntamente conducía bajo los efectos de bebidas alcohólicas, situación que habría influido en la pérdida de control de la motocicleta, aunque las circunstancias del accidente deberán ser esclarecidas por las autoridades.

La madre del lesionado manifestó que durante la madrugada recibió una llamada de su propia madre, quien le informó que su hijo había sufrido un accidente en motocicleta y se encontraba lesionado.

Tras el percance, paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle los primeros auxilios y trasladarlo al Hospital General 450. Debido a la gravedad del traumatismo craneoencefálico, el adolescente quedó bajo atención médica, mientras las autoridades tomaron conocimiento del accidente.