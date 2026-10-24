Adolescente de 16 años es localizada sin vida en vivienda de Gómez Palacio

Una adolescente fue localizada sin vida durante la tarde del viernes 23 de octubre, en el interior de un domicilio del fraccionamiento San Antonio, en el municipio de Gómez Palacio, Durango, situación que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

El hallazgo fue reportado aproximadamente a las 16:00 horas, cuando personal del sistema de emergencias C4 solicitó la intervención de elementos de la Policía Investigadora de Delitos, luego de recibir información sobre el fallecimiento de una menor de edad en una vivienda de la calle San Lorenzo.

La adolescente fue identificada mediante las iniciales D.D.A.H.S., de 16 años, quien fue encontrada por un familiar que acudió al inmueble alrededor de las 15:30 horas y, al ingresar, descubrió la situación, por lo que de inmediato solicitó ayuda a través del número de emergencias 911.

Tras recibir el llamado, técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana acudieron al domicilio para brindar atención a la menor; sin embargo, al realizar la valoración correspondiente, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades ministeriales.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos arribaron al lugar y comenzaron las diligencias correspondientes, además de entrevistarse con el familiar que realizó el hallazgo, quien proporcionó información sobre las circunstancias en las que encontró a la adolescente.

De acuerdo con los primeros datos recabados, la menor habitaba el domicilio junto con su pareja sentimental, mientras que familiares señalaron que existían algunas diferencias relacionadas con dicha relación; sin embargo, hasta el momento no se ha establecido que estas circunstancias tengan relación directa con su fallecimiento.