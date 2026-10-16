Adolescente de 16 años pierde a su bebé antes de dar a luz; tenía 40 semanas de embarazo

Una adolescente, originaria del municipio de Pueblo Nuevo, fue ingresada al Hospital Materno Infantil de la ciudad de Durango, luego de que personal médico detectara que su bebé, con 40 semanas de gestación, ya no presentaba signos vitales, situación que movilizó a las autoridades durante la noche del jueves 15 de octubre.

La joven, identificada con las iniciales Y.A.A.F., de 16 años de edad, tiene su domicilio en la colonia El Mirador, de la localidad de El Salto, Pueblo Nuevo, y se encontraba en la etapa final de su embarazo, del cual esperaba el nacimiento de una niña.

De acuerdo con la declaración de su madre, de 33 años de edad, la adolescente había llevado un seguimiento médico durante los nueve meses de gestación en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de El Salto, sin que durante las consultas se hubieran detectado complicaciones.

Sin embargo, aproximadamente a las 14:00 horas del jueves, la menor comenzó a presentar dolores de parto, motivo por el cual sus familiares decidieron trasladarla a la clínica del IMSS, donde fue ingresada al área de urgencias alrededor de las 16:00 horas para recibir atención médica.

Fue durante la valoración cuando el personal médico informó a la familia que el bebé ya no presentaba latidos cardíacos , por lo que se determinó su traslado urgente al Hospital Materno Infantil de la capital duranguense, al cual arribaron entre las 17:30 y las 18:00 horas.

Una vez en dicho hospital, la adolescente fue ingresada al área de Tococirugía, donde una nueva valoración confirmó el fallecimiento fetal. Posteriormente, los médicos informaron a la familia que no sería necesaria una cesárea, debido a que la paciente presentaba la dilatación suficiente para llevar a cabo un parto natural, pese a que la bebé ya había fallecido.

El caso fue notificado a las autoridades correspondientes aproximadamente a las 20:30 horas, por lo que personal de la Fiscalía General del Estado de Durango acudió al hospital para conocer las circunstancias de lo ocurrido. Hasta ese momento no se había establecido la causa del fallecimiento de la bebé, mientras que la adolescente permanecía bajo atención médica.