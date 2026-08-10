Justicia

SUICIDIOS

Adolescente de 17 años es localizado sin vida, por autolesión, en Santa María del Oro

El cuerpo fue enviado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

Adolescente de 17 años es localizado sin vida, por autolesión, en Santa María del Oro

Adolescente de 17 años es localizado sin vida, por autolesión, en Santa María del Oro

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un adolescente fue localizado sin vida, durante la madrugada del domingo 9 de agosto, al interior de su domicilio ubicado en el barrio Tierra Blanca, en el municipio de Santa María del Oro, Durango.

El fallecido fue identificado con las iniciales J.R.O., de 17 años de edad, quien tenía su domicilio en dicha localidad. El caso está relacionado con un suicidio.

Fue aproximadamente a las 06:00 horas cuando Seguridad Pública Municipal notificó del fallecimiento, por lo que al lugar acudieron autoridades investigadoras y personal de Servicios Periciales, coordinados por el Agente del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes.

El padre del adolescente explicó que la noche anterior había tenido comunicación telefónica con su hijo, quien le comentó que se encontraba fuera de casa. Horas más tarde, durante la madrugada, escuchó ruidos en el domicilio y al revisar encontró al menor inconsciente, por autolesión, por lo que solicitó ayuda.

Las autoridades realizaron la inspección del lugar y, de acuerdo con la información disponible, no fue localizado ningún mensaje póstumo. La familia manifestó desconocer las circunstancias que pudieron llevar al adolescente a tomar esta decisión.


El Agente del Ministerio Público ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense de Santa María del Oro para la práctica de la necropsia y demás estudios correspondientes, mientras se realizan las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.


Ante una crisis emocional o pensamientos suicidas, es importante buscar apoyo especializado y no enfrentar la situación en soledad. En México está disponible la Línea de la Vida, con atención gratuita y confidencial las 24 horas, en el teléfono 800 911 2000. En una emergencia inmediata también puede solicitarse ayuda a través del 911 o 075 en la ciudad de Durango.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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