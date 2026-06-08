Adolescente de 17 años resulta herido con arma blanca en Bermejillo; acusa a menor de 13

Un adolescente resultó lesionado por arma blanca la noche de este domingo en la localidad de Bermejillo, municipio de Mapimí, por lo que fue trasladado a un hospital de Gómez Palacio para recibir atención médica especializada.

El reporte fue recibido alrededor de las 22:30 horas por las corporaciones de seguridad, quienes fueron alertadas sobre una persona herida en un domicilio ubicado sobre la avenida Francisco Zarco.

Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con una mujer de 49 años de edad, quien informó que dos amigos de su hijo arribaron al domicilio y uno de ellos presentaba una lesión en la parte baja de la espalda.

El afectado fue identificado con las iniciales J.C.H., de 17 años, quien relató que momentos antes viajaba a bordo de una motocicleta en compañía de un amigo por calles de la colonia Jaime Meraz.

De acuerdo con su versión, mientras circulaban por el sector pasaron cerca de otro menor, identificado por ellos como Yahel, de 13 años de edad, quien presuntamente lo agredió con un arma blanca en la espalda.

El joven explicó que inicialmente no sintió dolor, por lo que continuó su trayecto; sin embargo, metros más adelante, cerca de un establecimiento comercial de la zona, notó que un líquido escurría por su espalda y descubrió que se trataba de sangre.

Ante la situación, se dirigió al domicilio de un amigo para solicitar ayuda. Desde ese lugar se realizó el reporte a Seguridad Pública Municipal y posteriormente acudieron elementos de Protección Civil para brindarle atención.

Tras una valoración inicial, el adolescente fue trasladado al Hospital General de Gómez Palacio acompañado por su madre, Oralia, mientras las autoridades correspondientes tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las investigaciones para esclarecer la agresión.