Adolescente denuncia intento de abuso al pasar frente a ferretería en Durango

Una menor de edad reportó un presunto intento de abuso sexual durante la tarde del lunes 19 de octubre, cuando caminaba por calles del fraccionamiento Locutores, en la ciudad de Durango, y se encontró con un c onocido de su hermano en las inmediaciones de una ferretería.

El reporte se recibió aproximadamente a las 16:30 horas, cuando la adolescente, identificada con las iniciales B.S.H., de 12 años de edad, solicitó ayuda para denunciar lo que momentos antes le había ocurrido.

De acuerdo con la información proporcionada por la menor, mientras caminaba por el sector, pasó frente a una ferretería, donde se encontraba un hombre al que reconoció por ser conocido de su hermano.

La niña manifestó que se acercó a dicha persona para pedirle 50 pesos, con la intención de comprar un chip para teléfono celular; sin embargo, aseguró que el sujeto intentó tocarla de manera inapropiada.

Ante esta situación, la menor realizó el reporte para solicitar ayuda, proporcionando como referencia la calle Carlos Armas Vega, cerca de su cruce con Revolución de Ayutla, en el fraccionamiento Locutores.

Durante la comunicación, la reportante señaló que se encontraba aproximadamente a dos cuadras de su vivienda, aunque no pudo precisar el nombre de la calle ni el número de su domicilio, por lo que indicó que volvería a comunicarse una vez que llegara a su casa.

Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre señalado. Tampoco se informó sobre alguna detención relacionada con el reporte, por lo que corresponderá a las autoridades esclarecer los hechos y determinar si existe algún delito que perseguir.