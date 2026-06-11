Adolescente denuncia presunta violación en colonia Las Palmas; investigan los hechos

Una adolescente de 13 años de edad, denunció haber sido víctima de una agresión sexual presuntamente cometida por un joven de 18 años, que es señalado como su primo, en un domicilio de la colonia Las Palmas; por lo que el caso ya es investigado por las autoridades correspondientes.

De acuerdo con el reporte, la menor había acudido desde el día anterior a pasar la noche a casa de familiares junto con su hermano menor. Fue durante la mañana del miércoles cuando, presuntamente, ocurrió la agresión sexual dentro de la vivienda.

Horas más tarde, la adolescente solicitó apoyo para abandonar el lugar y trasladarse con otros familiares, a quienes finalmente les relató lo sucedido. Tras conocer los hechos, sus familiares realizaron el reporte a los números de emergencia.

Personal especializado en delitos contra niñas, niños y adolescentes tomó conocimiento del caso y la familia se dirigió a la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia formal e iniciar las investigaciones correspondientes.