Adolescente desaparece en fraccionamiento Río Dorado, en Durango; desde el martes no lo ubican

Un adolescente de 14 años de edad, fue reportado como desaparecido en la ciudad de Durango; desde el pasado martes no lo encuentran.

Se trata de Arturo Isaí Carrillo Monciváis, 14 años, quien fue visto por última vez en el fraccionamiento Río Dorado, el 14 de julio.

Arturo Isaí es de estatura aproximada de 1.65 metros, complexión delgada, tez morena, cabello rizado en color negro, un poco largo y tiene perforaciones en las orejas.

Es de cara ovalada, ojos café, nariz ancha y como señas particulares se sabe que tiene una marca de cirugía de la apéndice y otra cicatriz en lado derecho del abdomen.

Familiares temen que el menor sea víctima de algún delito, puesto que salió del hogar sin avisar y se perdió el contacto con él.

Si tiene información que ayude a a dar con su paradero, favor de llamar al número de emergencias 911.