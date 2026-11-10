Adolescente ebria toma camioneta ajena y choca contra dos vehículos en Mezquital

Una adolescente protagonizó un accidente vial durante la madrugada del lunes 9 de noviembre, luego de tomar una camioneta sin autorización y conducirla presuntamente bajo los efectos del alcohol por calles de la cabecera municipal de Mezquital, Durango, donde perdió el control y terminó impactándose contra dos vehículos que se encontraban estacionados.

La conductora fue identificada con las iniciales A.Y.A.S., de 15 años de edad, originaria del municipio de Mezquital, quien fue trasladada al Hospital Integral para recibir atención médica. De acuerdo con el personal del nosocomio, la menor no presentó lesiones de gravedad, pese a los daños ocasionados durante el percance.

Según el informe de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, el accidente fue reportado al número de emergencias 911 aproximadamente a las 05:30 horas, sobre la calle Benito Juárez, en las inmediaciones de la calle Salsipuedes, donde una camioneta de la marca Chevrolet, modelo 2002, de color guinda, se había estrellado contra dos unidades que permanecían estacionadas.

Al ser entrevistada por los agentes municipales, la adolescente manifestó que momentos antes se encontraba conviviendo con un grupo de amigos, con quienes había estado ingiriendo bebidas alcohólicas. Explicó que, al querer regresar a su domicilio, aprovechó un descuido de sus acompañantes para tomar la camioneta y retirarse del lugar, pese a encontrarse en estado inconveniente.

La menor reconoció que circulaba a exceso de velocidad y que, al pasar por un tramo donde había gravilla suelta, la unidad derrapó y perdió el control del volante, hasta impactarse contra dos vehículos de la marca Ford, modelos 1979 y 1996, ambos de color gris. Elementos de Seguridad Pública acudieron al sitio, pero al no encontrar a los involucrados, se trasladaron al hospital, donde localizaron a la conductora.

Posteriormente, los propietarios de los vehículos afectados y el dueño de la camioneta conducida por la adolescente llegaron a un acuerdo para cubrir los daños materiales, por lo que decidieron no proceder legalmente debido a que se conocían entre sí. Sin embargo, se estableció que el convenio sería formalizado ante la jueza cívica del municipio, con la finalidad de dejar asentados los compromisos y plazos para la reparación de los daños ocasionados.