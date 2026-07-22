Adolescente fue detenido por presunto robo en Sears de Paseo Durango

Un joven fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de ser señalado por el presunto robo de mercancía en una tienda departamental ubicada en la plaza comercial Paseo Durango.

Los hechos ocurrieron la tarde del martes 21 de julio, cuando agentes recibieron un reporte sobre un robo en proceso en la sucursal Sears, por lo que de inmediato se trasladaron al establecimiento.

Al llegar al lugar, el personal de seguridad de la tienda señaló a un joven, identificado con las iniciales J.M.M.M., de 17 años de edad, como la persona que presuntamente intentó sustraer diversos artículos sin realizar el pago correspondiente.

De acuerdo con el reporte, los vigilantes observaron al adolescente guardar varias prendas en una bolsa y posteriormente rebasar la línea de cajas, motivo por el que solicitaron el apoyo de las corporaciones de seguridad a través del número de emergencias 911.

Durante la inspección realizada por los policías, presuntamente le fueron localizadas distintas prendas de vestir que pertenecían a la tienda, cuyo valor fue estimado en aproximadamente cinco mil 200 pesos.

Ante estos hechos, el menor fue asegurado por los agentes y puesto a disposición del Agente del Ministerio Público especializado, autoridad que determinará su situación jurídica conforme a la legislación aplicable.

La parte afectada, representada por Elías Rosas Martínez, de 54 años de edad, también fue canalizada ante las autoridades para presentar la denuncia correspondiente y dar seguimiento al procedimiento legal.