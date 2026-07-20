Adolescente ingresa al HG450 con reacción alérgica por comer carnitas

Una adolescente fue atendida la noche de este domingo en el Hospital General 450, luego de presentar una reacción alérgica que obligó a sus familiares a trasladarla de inmediato para recibir atención médica.

El ingreso fue reportado alrededor de las 21:30 horas, por lo que elementos de la Policía Investigadora del Delito acudieron al nosocomio para conocer las circunstancias que originaron la emergencia y entrevistarse con los familiares de la paciente.

De acuerdo con la información proporcionada por la madre de la menor, la adolescente, identificada con las iniciales K.G.R.O., de 16 años de edad, comenzó a sentirse mal alrededor de las 18:30 horas, poco después de haber ingerido alimentos.

La mujer explicó que su hija consumió carnitas de cerdo y chicharrones y, minutos después, presentó una reacción alérgica que le provocó inflamación en el rostro, principalmente en las mejillas y los ojos.

Ante la situación, decidió trasladarla de inmediato al Hospital General 450, donde el personal médico le brindó la atención necesaria para controlar la reacción y evitar complicaciones mayores.

Tras ser valorada y permanecer bajo observación por un breve periodo, los especialistas determinaron que la adolescente se encontraba estable, por lo que fue dada de alta esa misma noche.

Las autoridades documentaron el ingreso como parte del protocolo correspondiente y confirmaron que no existían indicios de que la intoxicación estuviera relacionada con algún hecho delictivo.

El estado de salud de la menor fue reportado como favorable, mientras que sus familiares recibieron recomendaciones médicas para dar seguimiento a su recuperación y evitar una nueva reacción alérgica.