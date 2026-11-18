Un adolescente requirió atención médica de urgencia durante la tarde del martes 17 de noviembre en la ciudad de Durango, debido a un cuadro de intoxicación presuntamente relacionado con el consumo de alguna sustancia ilícita.

El paciente fue identificado con las iniciales JPAM, de 16 años de edad , quien ingresó a las instalaciones del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) número 50.

Fue aproximadamente a las 16:30 horas cuando personal de la institución médica, ubicada en las inmediaciones de la carretera a Zacatecas, notificó a las autoridades sobre el ingreso del menor de edad.

Entre los síntomas que presentaba el adolescente se encontraba una fuerte taquicardia , por lo que el personal médico realizó las labores correspondientes para estabilizarlo.

Debido a las condiciones en las que se encontraba el paciente, fue trasladado al Hospital General 450, donde continuaría con la atención médica.