Adolescente ingresa al HG450 por presunta intoxicación con droga
Un adolescente requirió atención médica de urgencia durante la tarde del martes 17 de noviembre en la ciudad de Durango, debido a un cuadro de intoxicación presuntamente relacionado con el consumo de alguna sustancia ilícita.
El paciente fue identificado con las iniciales JPAM, de 16 años de edad, quien ingresó a las instalaciones del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) número 50.
Fue aproximadamente a las 16:30 horas cuando personal de la institución médica, ubicada en las inmediaciones de la carretera a Zacatecas, notificó a las autoridades sobre el ingreso del menor de edad.
Entre los síntomas que presentaba el adolescente se encontraba una fuerte taquicardia, por lo que el personal médico realizó las labores correspondientes para estabilizarlo.
Debido a las condiciones en las que se encontraba el paciente, fue trasladado al Hospital General 450, donde continuaría con la atención médica.