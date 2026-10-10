Adolescente muere al derrapar en moto cerca de la Colonia Hidalgo

Un adolescente de apenas 14 años de edad perdió la vida durante la mañana de este sábado 10 de octubre, luego de sufrir un accidente cuando circulaba en motocicleta por la carretera que comunica a los poblados Colonia Hidalgo y Juan B. Ceballos, en el municipio de Durango.

El menor fue identificado con las iniciales A.M.B., quien tenía su domicilio en el poblado Labor de Guadalupe, cercano al lugar donde ocurrió el percance, aparentemente después de perder el control de la unidad y derrapar sobre la cinta asfáltica.

Fue poco antes del mediodía cuando una mujer que transitaba por dicha carretera observó a una persona tendida sobre el pavimento, junto a una motocicleta, a la altura de una quesera, cerca del camino de terracería que conduce al balneario El Pozito.

Ante esta situación, la testigo realizó una llamada al número de emergencias 911, mediante la cual solicitó la presencia de los cuerpos de auxilio, pues el motociclista se encontraba inconsciente y aparentemente ya no contaba con signos vitales.

Tras el reporte, se dio aviso a las corporaciones correspondientes para atender el accidente, en el que el adolescente perdió la vida. Hasta el momento se desconocen las circunstancias que provocaron que perdiera el control de la motocicleta, así como si hubo algún otro vehículo involucrado.

Del fallecimiento tomó conocimiento el personal correspondiente, con el fin de realizar las diligencias necesarias y establecer las causas del accidente. Asimismo, se deberá determinar mediante los estudios forenses la causa precisa de la muerte del menor.