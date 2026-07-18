Adolescente muere durante campamento; su madre exige justicia en el caso por presunto maltrato

Una nueva tragedia ha enlutado a la familia de una menor de edad, luego de que en el transcurso de su estancia en un campamento militarizado particular falleciera, presuntamente por maltratos y negligencias, de acuerdo con lo que dijo su madre.

Los hechos ocurrieron cuando la adolescente, identificada como Dafne Zapata Quintos, de 13 años, ingresó a la academia de Marina Doenitz el 13 de julio , pues quería "probar una nueva experiencia".

Todo transcurría normal, su madre, Alejandra Quintos, le había llevado unos cuantos materiales para su estancia, sin embargo, al día siguiente le dijeron que mientras ella hacía ejercicio se desvaneció.

Según la información, volvió en sí, pero para el jueves a las 22:00 horas una persona, a la que identificó como "Estrellita" y que llamaban "sargento", le llamó para decirle que ya había cenado y que la habían llevado al médico , ya que tenía tos y cada cuatro horas le daban medicamento.

"Me dice, estamos un poco desveladitos porque yo la estoy cuidando como una mamá. Pero todo bien, ¿cómo ves si la vas a inscribir a secundaria? Le dije 'no', espérame porque yo soy comerciante, tengo otros asuntos", dijo en entrevista para los medios.

No obstante, tan solo una hora y quince minutos después Alejandra se dio cuenta de que tenía tres llamadas perdidas de Estrellita y cuando respondió le dijo que la adolescente se había vuelto a desvanecer mientras se bañaba.

En esa misma llamada le comunicaron que ya no había podido hacer nada , pues los paramédicos le habían aplicado reanimación pero no fue posible salvarla.

La madre viajó desde Ciudad Mante a Ciudad Madero, en Tamaulipas, para ver la situación de su hija y tras la necropsia de ley realizada en la Fiscalía y por un particular, se dijo que la menor murió de asfixia por sumersión, además de presentar varios golpes.

"Mi hija tiene 13 años y está muerta, yo quiero justicia, que paguen todos los responsables y que salven a los niños, no los dejen, no los inscriban ahí, ¡son asesinos!", añadió Alejandra.

La joven madre dijo que tras lo ocurrido con su hija, muchos padres de familia decidieron sacar a sus hijos de ese lugar, además, recibió mensajes de personas adultas que aseguraron también sufrieron maltratos durante su estancia en ese lugar.

"A mi hija me la entregaron en un calzoncito y tenía hematomas, golpes, vomitada, ¿cómo vas a vomitar por un esfuerzo físico? La torturaban", finalizó.

Director de la academia niega maltratos

Medios de comunicación locales se dieron cita hacia el lugar donde ocurrió la muerte de Dafne, ahí se entrevistaron con el director de la academia, Jorge Luis Ponce, quien negó cualquier tipo de maltrato o negligencia.

Añadió que la adolescente se había sentido mal y le dieron medicamento, sin embargo, de pronto cuando se bañaba se "se desvaneció y ya no despertó".

"No le pasó nada, no se cayó, digamos que estuviera corriendo. No, por lo mismo estaba débil el día anterior, ya no le pedimos hacer nada de nada, más que estar acostada y comer", agregó.

Sobre los presuntos maltratos, tortura y mala alimentación a los alumnos que señaló la madre de Dafne, Ponce dijo son mentiras:

"Es una mentira. Son niños, nosotros no somos una cárcel para estar castigando a los niños de esa manera. Los niños vienen a un campamento a divertirse, a tener actividades al aire libre, a aprender valores. Si ustedes tuvieran la oportunidad de platicar con esos niños que estuvieron en el campamento, les van a repetir lo mismo", agregó.

La investigación

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas dijo que se encuentra realizando las indagatorias correspondientes en el caso y ya se abrió una carpeta de investigación con el protocolo de feminicidio.

En cuanto a la academia, aún no se tiene información sobre una posible clausura, sin embargo, el campamento fue suspendido y mamás y papás acudieron a recoger a sus hijos.

También, Alejandra dijo que algunos compañeros de Dafne aportarán pistas para reconstruir lo ocurrido ese jueves 16 de julio.