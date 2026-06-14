Adolescente muere tras presunta descarga eléctrica en Feria de Gómez Palacio

Un adolescente perdió la vida la mañana de este sábado, luego de sufrir un accidente mientras laboraba en un puesto de comida instalado en la Feria de Gómez Palacio.

El hoy occiso fue identificado con las iniciales P.E.A.C., de 17 años, con domicilio en el fraccionamiento Valle de los Almendros, en la ciudad de Torreón, Coahuila. Su deceso fue reportado en el Hospital General de Gómez Palacio.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, los hechos ocurrieron alrededor de las 05:00 horas de este sábado 13 de junio del 2026, dentro de las instalaciones de la feria, donde el menor trabajaba en el negocio de banderillas coreanas denominado "Monchis Truck".

Presuntamente, el joven se encontraba subiendo mercancía a una traila cuando resbaló y se golpeó en la cabeza, además de que aparentemente sufrió una descarga eléctrica.

Personas que se encontraban en el lugar solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia y el adolescente fue trasladado de inmediato al Hospital General de Gómez Palacio para recibir atención médica.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, el menor perdió la vida a consecuencia de las lesiones sufridas durante el accidente.

Las autoridades informaron que a simple vista no se le apreciaban lesiones externas en la superficie corporal, por lo que serán las diligencias periciales las que determinen con precisión la causa del fallecimiento.

Los datos del menor fueron proporcionados por su madre, Vanessa, mientras personal de la Vicefiscalía Región Laguna tomó conocimiento de los hechos e inició la investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias del accidente.