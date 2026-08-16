Adolescente pierde a su bebé durante el embarazo en Pueblo Nuevo

Una adolescente ingresó a un hospital de El Salto, Pueblo Nuevo, en donde los médicos confirmaron que el producto que esperaba ya no presentaba frecuencia cardiaca.

El caso se registró durante la tarde del sábado 15 de agosto, cuando se reportó el ingreso de la menor, identificada únicamente con las iniciales NDQS, de 17 años de edad, y originaria de la comunidad de San Jerónimo, perteneciente al citado municipio.

Según la información recopilada, la adolescente acudió al hospital sin presentar síntomas , pero llevaba consigo un ultrasonido que previamente le habían realizado en un consultorio particular.

En dicho estudio le informaron que el producto no presentaba frecuencia cardiaca, razón por la cual decidió acudir al hospital para recibir una nueva valoración y conocer con certeza su condición.

Personal médico realizó otro ultrasonido y confirmó la muerte fetal intrauterina, por lo que se determinó que la joven requería un procedimiento médico para atenderla y evitar complicaciones.

La adolescente permaneció bajo atención médica y se estableció que, en caso de no contar en El Salto con el equipo necesario para realizar el procedimiento, sería trasladada al Hospital General de Zona No. 1 del IMSS, en la ciudad de Durango, para continuar con su atención.