La tarde de este miércoles se reportó la desaparición de un adolescente que salió de su domicilio, ubicado en la colonia División del Norte, de la capital duranguense, después de sostener una discusión con su madre.

El menor de edad, identificado con las iniciales J.A.C.R., de 15 años, abandonó la vivienda ubicada en la calle Valentina Hernández, cerca de la avenida Francisco Primo de Verdad.

Fue aproximadamente a las 16:30 horas cuando la madre del adolescente solicitó el apoyo de las autoridades a través del número de emergencias 911.

De acuerdo con lo narrado por la mujer, antes de retirarse, su hijo hizo comentarios relacionados con su intención de incorporarse a actividades delictivas, situación que incrementó su preocupación.

Asimismo, manifestó que un día antes el adolescente presuntamente había sido agredido por sujetos cuando regresaba de estudiar, por lo que presentaba una lesión superficial cerca de la sien derecha.

Al momento de salir de su domicilio vestía chamarra café, pantalón azul marino, camiseta blanca del CBTA número 3 y tenis negros.

El adolescente mide aproximadamente 1.70 metros de estatura, es de complexión delgada, cabello castaño, lacio y ligeramente largo, y salió caminando sin llevar consigo teléfono celular.