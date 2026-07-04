Adolescente se equivoca de ruta de transporte y mamá reporta su desaparición en Durango

La movilización de autoridades por el reporte de un adolescente presuntamente extraviado concluyó con un resultado favorable, luego de que el menor regresara por sus propios medios a su domicilio y se confirmara que no fue víctima de algún delito.

El reporte fue emitido alrededor de las 19:30 horas del viernes, cuando una mujer informó al sistema de emergencias que había perdido comunicación con su hijo, identificado con las iniciales E.A.C.G., de 17 años de edad.

De acuerdo con la denuncia, el joven habría abordado por equivocación una ruta de transporte con dirección a Valle Verde y, tras una última llamada con su madre, la comunicación se interrumpió, lo que generó preocupación entre sus familiares.

Elementos de seguridad acudieron al domicilio ubicado en el fraccionamiento Galicia para verificar la situación. Al arribar, localizaron al adolescente, quien ya se encontraba en casa en buenas condiciones de salud.

El joven explicó a los agentes que su teléfono celular se quedó sin batería, por lo que ya no pudo mantener contacto con su madre. Agregó que decidió regresar caminando a su domicilio, lo que prolongó el tiempo de su llegada y originó el reporte de búsqueda.

Posteriormente, los policías establecieron comunicación con la madre del adolescente, quien se encontraba en ese momento en el IMSS. La mujer confirmó que su hijo había regresado sano y salvo y solicitó que el reporte fuera concluido.

Las autoridades informaron que el menor no fue víctima de ningún hecho delictivo, por lo que el incidente quedó sin novedad. Asimismo, recomendaron a padres de familia y adolescentes mantener, en la medida de lo posible, medios alternos de comunicación para evitar situaciones de alarma cuando ocurran imprevistos.