Un estudiante sufrió una crisis convulsiva y perdió el conocimiento después de participar en una pelea con uno de sus compañeros de escuela, situación que generó la movilización de elementos de seguridad durante la tarde del lunes en el fraccionamiento Vivah Reforma, de la ciudad de Durango.

El menor, de iniciales E.E.S.T., de 13 años de edad, es hijo de Ilse Berenice, quien solicitó la intervención de las autoridades alrededor de las 14:30 horas en su domicilio, ubicado sobre la calle Melchor Ocampo, cerca de Jesús González Ortega.

De acuerdo con lo manifestado por la madre, dos compañeros de su hijo acudieron a su vivienda para informarle que el adolescente había sido golpeado, por lo que se trasladó de inmediato al plantel educativo, donde el menor le explicó que había sostenido una pelea con otro estudiante.

Durante el enfrentamiento, ambos adolescentes cayeron al suelo y el menor de 13 años se golpeó la cabeza. La madre manifestó que su hijo presentaba una fisura en el cráneo, aunque dicha lesión no fue corroborada mediante un diagnóstico médico en el reporte policial.