Adolescente sufre fractura tras choque de motocicleta en la salida de El Nayar

Un adolescente fue hospitalizado la noche del viernes luego de verse involucrado en un accidente de motocicleta ocurrido en la salida del poblado El Nayar, en el municipio de Durango.

El ingreso del lesionado al Hospital General 450 fue reportado alrededor de las 21:30 horas del 31 de julio. Personal del C5 notificó a las autoridades sobre el arribo del menor, quien presentaba lesiones de consideración derivadas de un hecho vial.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al nosocomio, donde se entrevistaron con Lucrecia, de 43 años de edad, madre del adolescente, quien proporcionó detalles sobre lo sucedido.

La mujer explicó que el accidente ocurrió aproximadamente a las 20:00 horas, cuando su hijo, identificado con las iniciales J.E.R.E., de 15 años de edad, circulaba a bordo de una motocicleta de la marca Italika, modelo 2026, de color negro, sobre la salida del poblado El Nayar.

Según su versión, al llegar a la altura de la telesecundaria una camioneta, de la cual se desconocen características, presuntamente se atravesó en su camino, provocando que el motociclista chocara contra la unidad y saliera proyectado hacia el pavimento.

Tras el percance, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios. Posteriormente, el menor fue trasladado por sus familiares al Hospital General 450, donde quedó internado para recibir atención médica especializada.