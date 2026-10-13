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LESIONADOS

Adolescente termina hospitalizado por herida de arma blanca en Durango; investigan circunstancias

El menor ingresó al Hospital General 450, donde recibe atención especializada.

Adolescente termina hospitalizado por herida de arma blanca en Durango; investigan circunstancias

Adolescente termina hospitalizado por herida de arma blanca en Durango; investigan circunstancias

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un adolescente terminó hospitalizado durante la mañana del lunes 12 de octubre, luego de resultar lesionado con un arma blanca en la ciudad de Durango, sin que hasta el momento se conozcan las circunstancias en las que ocurrió la agresión.

El menor fue identificado con las iniciales C.O.G., quien ingresó al Hospital General 450 para recibir atención médica debido a una lesión provocada por un objeto punzocortante.

De acuerdo con la información recabada, el ingreso al mencionado centro hospitalario se registró aproximadamente a las 09:00 horas, cuando se notificó sobre la atención del adolescente.

Se desconoce si el adolescente fue víctima de una agresión directa o si la lesión se produjo en otras circunstancias, ya que inicialmente no se proporcionaron mayores detalles sobre lo sucedido.

El menor quedó bajo atención del personal médico del Hospital General 450, donde sería valorado para determinar la gravedad de la herida, cuya ubicación en el cuerpo tampoco fue especificada en el reporte inicial.


Hasta el momento no se cuenta con información sobre alguna persona relacionada con estos hechos, por lo que será necesario esclarecer cómo ocurrió la lesión que llevó al adolescente a requerir atención hospitalaria.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: menor lesionado Lesionados Durango heridos con arma blanca atención, adolescente, lesión, blanca

               

                
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