Atacan con machetes a adolescente en la Luz y Esperanza

Un adolescente fue ingresado la noche de este miércoles al Hospital General 450, luego de resultar lesionado con un arma blanca durante una agresión ocurrida en la colonia Luz y Esperana en la ciudad de Durango.

El paciente fue identificado con las iniciales B.A.T.Z., de 17 años, quien ingresó alrededor de las 23:00 horas al área de urgencias, del nosocomio antes mencionado, tras participar en una riña.

De acuerdo con el reporte médico, presentaba lesiones provocadas por machete, principalmente una herida en el antebrazo izquierdo, por lo que quedó internado para recibir atención especializada.

Elementos de la autoridad investigadora acudieron al hospital tras ser notificados por el C-5, donde se entrevistaron con Brenda Sofía, de 37 años, madre del menor, quien relató que cerca de las 22:00 horas r ecibió una llamada de una vecina para avisarle que su hijo había sido atacado, en las cercanías de su doicilio , en el asentamiento humano antes mencionado.

Según su testimonio, un grupo de personas, presuntamente integrantes de una pandilla de otra colonia, agredió al joven con machetes. Cuando llegó al lugar, varias personas ya le brindaban ayuda y se había solicitado apoyo al número de emergencias 911.

La madre decidió trasladar por sus propios medios al Hospital General 450, donde fue atendido por el personal médico. Indicó además que esta es la segunda ocasión en que su hijo resulta lesionado tras una agresión física de este tipo.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

La madre del adolescente manifestó que presentará la denuncia formal una vez que su hijo se encuentre en condiciones de hacerlo.