Un adolescente fue agredido físicamente por cuatro menores de edad que viajaban a bordo de dos motocicletas, durante la madrugada de este domingo 22 de noviembre, en el fraccionamiento Victoria de Durango, de la capital duranguense.

La agresión fue reportada aproximadamente a las 02:30 horas, sobre la avenida Circuito Interior, cerca de su cruce con la calle José María Velázquez, donde se solicitó la intervención de elementos de la Policía Municipal.

Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con Martha Angélica, de 41 años de edad, quien manifestó que su hijo, identificado con las iniciales K.D.V.M., de 14 años, había sido golpeado por un grupo de adolescentes.

De acuerdo con el testimonio de la madre, los cuatro agresores se desplazaban en dos motocicletas y, al encontrarse con su hijo, lo golpearon en el rostro, para posteriormente retirarse del lugar antes de que llegaran los policías.

La mujer explicó lo sucedido a los elementos preventivos, quienes encontraron al adolescente consciente después de la agresión. Según lo asentado en el reporte, los golpes que presentaba no fueron considerados de gravedad.

Los cuatro adolescentes señalados consiguieron retirarse a bordo de las motocicletas, por lo que durante la intervención de los agentes municipales no se efectuaron detenciones relacionadas con este incidente.