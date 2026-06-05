Adolescentes se escapan de Centro Neurológico del DIF en Chihuahua; dos son de Durango

Este viernes 5 de junio, la desaparición de cuatro adolescentes que se encontraban bajo resguardo en un centro especializado del Sistema DIF Estatal encendió las alertas en el estado de Chihuahua, luego de que autoridades activara fichas de búsquqeda para localizar a los menores, cuyo paradero permanece como desconocido.

Los jóvenes fueron vistos por última vez el pasado 4 de junio en las instalaciones del Centro Neurológico del DIF Estatal "Lupita", ubicado en el municipio de Cuauhtémoc. Desde entonces no se ha tenido información sobre su ubicación, por lo que se inició un operativo de búsqueda y localización.

Entre los adolescentes reportados como desaparecidos se encuentran dos jóvenes originarias de Durango, situación que ha generado preocupación.

Dos adolescentes son duranguenses

De acuerdo con los datos difundidos en las pesquisas, las menores identificadas como Yanise González y Valeria Guadalupe Alanis Soria nacieron en la ciudad de Durango y tienen 16 años de edad.

Yanise, de 16 años de edad, es descrita con una estatura de 1.55 metros, tez blanca, complexión mediana, cabello castaño claro y ondulado, ojos color café claro y alargados, cara redonda, nariz recta y boca pequeña asimétrica.

Al momento de su desaparición vestía pants gris, playera blanca y tenis blancos.

Por su parte, Valeria Guadalupe Alanís Soria, de 16 años de edad, tiene una estatura de 1.60 metros, un peso de 55 kilogramos, es de tez morena clara, complexión delgada, cabello negro, lacio y largo, ojos color café oscuros y ovales, cara ovalada, nariz recta mediana, y boca mediana asimétrica.

Cuando desapareció, vestía pants color gris y playera tipo polo roja.

También buscan a dos adolescentes chihuahuenses

Las autoridades también mantienen activa la búsqueda de Jesús Manuel Cruz Cruz, de 16 años, y Alex Fernando Román Procopio, de 15 años.

Jesús Manuel fue descrito como un adolescente de tez morena, cabello oscuro y lacio, además de portar un arete en la oreja izquierda como seña particular. Vestía pants gris y playera blanca.

En tanto, Alex Fernando mide aproximadamente 1.60 metros de estatura, tiene cabello rapado y fue visto por última vez con pantalón de mezclilla azul y playera blanca.

Activan búsqueda

Las fichas de búsqueda fueron emitidas de manera simultánea debido a que los cuatro adolescentes desaparecieron el mismo día y desde el mismo centro de atención especializado.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre las circunstancias en las que los menores abandonaron las instalaciones o si existió algún incidente previo a su desaparición. Sin embargo, las autoridades continúan con las investigaciones y las labores de localización en distintos puntos de la región.

La Fiscalía estatal solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier dato que ayude a encontrar a los adolescentes, exhortando a reportar información relevante a los números de emergencia y denuncia anónima habilitados para estos casos.