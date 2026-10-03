Adolescentes siguen participando en vandalismo en distintas colonias de la ciudad de Durango

Tras la desintegración de la pandilla juvenil Los Yepes, que realizaba actos de vandalismo y protagonizaba peleas en la colonia Ampliación PRI, las autoridades señalan que actualmente no hay pandillas registradas, aunque sí se detecta a adolescentes alterando el orden en distintas colonias.

El director de Seguridad Pública Municipal, Marco Contreras Villanueva, aseguró que actualmente no se tiene identificada una pandilla formal como la que operaba meses atrás en la colonia Ampliación PRI.

“Los Yepes existió, fue una pandilla formal donde también nosotros ingresamos con Derechos Humanos, con varias dependencias, los pusimos a pintar una zona de la ciudad, y eso ayudó bastante”, declaró.

Aunque no reconocen la existencia de pandillas de manera formal, dijo que sí hay menores que salen a realizar actos vandálicos, por lo que se cita a los padres de familia para que realicen servicio comunitario.

“Estamos trabajando mucho en un esquema con el Juzgado Cívico de cómo poder ir más allá, no nada más de retener a los menores de edad y ponerlos a disposición de Trabajo Social, porque muchos de ellos no pueden ingresar a celdas”.

A los padres de familia también se les pide que acudan a pláticas familiares en el Instituto Municipal de Desarrollo Humano y Valores.

El director reconoció que sí se han identificado grupos de niños, adolescentes y jóvenes que participan en actos de vandalismo en distintas colonias.

Sin embargo, apuntó que se está tratando de buscar alternativas para educar más que sancionar en conjunto con los padres de familia, para evitar que continúen con este tipo de conductas en la ciudad.