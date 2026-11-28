Podrá no ser demócrata, pero la clase política en su conjunto comparte el fervor por el fracaso de la democracia. Quien no le echa gasolina, trae la caja de cerillos. Es colosal el espíritu de colaboración involuntaria y de confrontación voluntaria en ella.

El esfuerzo y empeño puesto por los partidos, el gobierno, las fracciones parlamentarias, los órganos electorales, la fiscalía y, desde luego, la pandilla encabezada por Guadalupe Taddei está dando frutos. Se avanza con paso firme y veloz en el propósito de desprestigiar las elecciones de 2027. Hasta la presidenta de la República, así como los expresidentes del órgano electoral no han dudado en coadyuvar en el asunto. En su momento, se verá qué rayos hacer con el resultado.

Es menester reconocerlo, hay una incompetencia cerrada para determinar quién destaca más en esa obra de demolición. Lo evidente es que la política del quejido y la política del apabullamiento se complementan. No lo presumen unos ni otros, pero sí ya lograron restarle confianza y credibilidad al instituto y el tribunal electoral, cómo no van a ir a la conquista de la etapa superior del fracaso: despojar de legitimidad y autenticidad a las elecciones del año entrante.

Qué capacidad de hacer de la política un fiasco y de la polarización la posibilidad de un desencuentro mayor.

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Tal es la actitud de la clase política que la misma jefa del Ejecutivo no titubeó en abordar con guantes de seda y en calidad de jefa de Estado el avión que la devolvió de China, y descender aquí de la aeronave con guantes de box y en calidad de jefa de Partido.

El vuelo transpacífico no fue ocasión para reflexionar que, tras plantarse en el exterior como estadista, el envión daba la oportunidad de hacer lo mismo en el interior y, en esa condición, impulsar la distensión política, el aceleramiento del reemplazo por consenso de Guadalupe Taddei en el INE, el rescate de la confianza en el arbitraje electoral y la garantía de la elección. No, no hubo eso, sino lo contrario. Se subrayó el contraste entre la política exterior y la interior: cooperación y apertura afuera, confrontación y cerrazón adentro.

Si la mandataria perdió la oportunidad de romper el vínculo política y delito con motivo de la solicitud de Estados Unidos de extraditar al gobernador Rubén Rocha Moya con los otros señalados, ahora desaprovechó la oportunidad de atenuar la polarización política con motivo de la buena impresión que causó su desempeño diplomático en China.

La incongruencia y contradicción con que se conduce la jefa de gobierno hacia fuera y hacia dentro revela, al final, cierta inseguridad o falta de dominio sobre la situación. Sin confianza en el árbitro y el juez electoral, el rol de la presidenta de la República no puede ser la de comandante en jefe de un partido, menos aun cuando no tiene ni lleva las riendas de este.

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Del otro lado, del lado opositor no cantan mal los fracasos.

Desde el momento que la oposición panista y priista ha hecho del quejido en la tribuna su más firme argumento y de los pasillos del Congreso la más ancha avenida de su protesta se entiende por qué les da miedo salir a la calle en busca de la ciudadanía. No es para menos, albiazules y tricolores perdieron hace mucho el rumbo y el contacto con la gente.

Lo más asombroso de la situación opositora es que un buen número de sus cuadros experimentados resolvieron alejarse de su respectivo partido, dejándolo en manos de barbajanes políticos o presuntos delincuentes que confunden dirigencia con gerencia y han encontrado en la marginalidad e inocuidad una zona de confort irrenunciable.

Si a Morena le cuestan cada vez más sus aliados voluntarios y ha reducido su coalición con ellos a un negocio electoral, la oposición panista y priista ha venido en su auxilio convirtiéndose en un aliado involuntario que, con su flojera y conformidad, le ayuda enormidades. El carácter contestario de su postura le viene como anillo al dedo al oficialismo, qué gobierno no estaría contento con una oposición así.

Sin estructura ni organización, sin discurso ni propuesta, la oposición albiazul y tricolor es un activo, una ventaja para la fuerza en el poder.

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En tal circunstancia y con el apoyo involuntario opositor y la preferencia electoral a su favor, el oficialismo pareciera abanderar un convencimiento absurdo: si la elección judicial salió mal, la siguiente puede salir peor. Vamos, impulsa un sentido de superación invertido, de seguro, en tributo al fracaso.

La evidencia al respecto es elocuente. Se han venido dando los pasos necesarios para que la sana incertidumbre electoral culmine en la insana falta de certeza política. Se dejaron de reemplazar las dos magistraturas faltantes en el Tribunal Electoral; no se advierte disposición ni prisa por designar sin imponer a la presidenta permanente del Instituto Electoral; ese retraso deja en el aire las decisiones provisionales que hoy se toman y, de seguro, atrasan la contratación de servicios e implementos necesarios para el proceso y la jornada electoral; y, por si algo faltara, entre hoy y el lunes se sabrá si el Consejo General del INE se pega o no un tiro en el pie, al rectificar o ratificar el criterio que le dio una sobrerrepresentación al oficialismo en la Cámara de Diputados.

El brutal daño hecho por Guadalupe Taddei se podía resolver de manera muy sencilla. Sin embargo, se optó construir un altar para adorar el fracaso político y los cimientos ya están listos.

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No, no se puede atribuir sólo a la oposición el desprestigio de las elecciones del año entrante. Ha sido un trabajo compartido por el conjunto de la clase política que, como dicho, adora el fracaso y puede decir: es imposible construir una democracia sin demócratas.

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