Adriana de la Cruz y Alex Enríquez presentan 'Veladas Íntimas' en museo

La música tomó el balcón del Museo Palacio de los Gurza con una nueva edición de “Veladas Íntimas”, ciclo de conciertos que busca generar encuentros cercanos entre los artistas y el público.

Los intérpretes duranguenses Adriana de la Cruz y Alex Enríquez ofrecieron una presentación marcada por la calidez y la sensibilidad, con un repertorio que recorrió la trova tradicional, la canción de autor y algunos de los grandes clásicos acústicos que han acompañado a distintas generaciones.

TROVA Y EMOCIONES

Adriana de la Cruz fue una de las protagonistas de la velada con interpretaciones como “Brazos de sol” y “Costumbres”, temas que encontraron en su voz una lectura íntima y emotiva. Su estilo, caracterizado por la cercanía y la sensibilidad, permitió crear una atmósfera especialmente cálida entre los asistentes.

Por su parte, Alex Enríquez mostró su versatilidad con canciones como “Basta” y “Abrázame muy fuerte”, además de otras piezas que permitieron apreciar la fuerza de su interpretación y su presencia sobre el escenario. Su trayectoria dentro de conciertos, proyectos culturales y espectáculos temáticos lo ha convertido en una de las voces reconocibles de la escena musical duranguense.

Uno de los instantes más emotivos llegó cuando ambos intérpretes compartieron el escenario para unir sus voces en “Coincidir” y “Gracias a la vida”, entre otras canciones que provocaron los aplausos del público.

La complicidad entre Adriana de la Cruz y Alex Enríquez, sumada al ambiente íntimo del balcón del Palacio de los Gurza, convirtió la presentación en una experiencia cercana, donde las canciones adquirieron una dimensión especial al ser compartidas prácticamente frente a frente con los asistentes.