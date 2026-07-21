Adriana García, influencer sinaloense, muere en Culiacán; se habría sometido a cirugía estética

Este martes se confirmó la muerte de Adriana García, influencer y colaboradora de la empresa Drop Shop, lo que generó una ola de mensajes de despedida entre sus seguidores y personas cercanas. Aunque hasta el momento no existe una versión oficial sobre las causas del fallecimiento, en redes sociales ha comenzado a circular la versión de que la joven se habría sometido a una cirugía estética antes de perder la vida.

La noticia ha causado conmoción entre usuarios de redes sociales, donde Adriana mantenía una comunidad de miles de seguidores que seguían de cerca su contenido relacionado con moda, estilo de vida y productos de distintas marcas.

¿Quién era Adriana García?

Adriana García era una creadora de contenido originaria a de Culiacán, Sinaloa, que ganó popularidad gracias a sus publicaciones en plataformas como Instagram y TikTok. A través de sus perfiles compartía aspectos de su vida diaria, viajes, recomendaciones de productos y colaboraciones comerciales.

Uno de los proyectos más importantes de su carrera fue su participación con Drop Shop, empresa dedicada a la venta de artículos deportivos, gorras, relojes, fragancias y ropa de marcas reconocidas.

Dentro de la compañía no solo aparecía promocionando productos en redes sociales, sino que también participaba en estrategias de venta y campañas publicitarias. En distintas ocasiones llegó a compartir con sus seguidores algunos de sus logros laborales, entre ellos jornadas de ventas con cifras altas.

Además de su faceta como influencer, Adriana mostraba con frecuencia momentos junto a su hija, a quien dedicaba publicaciones y mensajes en los que expresaba lo importante que era la maternidad en su vida.

Drop Shop confirma el fallecimiento

La empresa confirmó el fallecimiento mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, donde despidió a Adriana con palabras reconociendo su trabajo y por el tiempo que formó parte del equipo.

Asimismo, expresó sus condolencias a sus familiares, amigos y a su hija, deseándoles fortaleza para enfrentar este difícil momento.

Tras la publicación, cientos de seguidores, clientes y personas cercanas comenzaron a dejar mensajes lamentando la noticia y recordando a la influencer.

¿Qué se sabe sobre la causa de su muerte?

Hasta ahora ninguna autoridad en Sinaloa ha informado oficialmente cuál fue la causa del fallecimiento de Adriana García.

No obstante, durante las últimas horas comenzó a difundirse en redes sociales la versión de que la influencer habría ingresado a un hospital privado de Culiacán para someterse a una cirugía estética programada, y que esta habría tenido algunas complicaciones.

Sin embargo, será más adelante que las autoridades o familiares den a conocer oficialmente la causa oficial de su fallecimiento.