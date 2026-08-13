Adulta de la tercera edad es hallada tras una larga búsqueda en Ocampo

Una mujer de 67 años que había sido reportada como desaparecida en el municipio de Ocampo, Durango, fue localizada con vida y en buen estado de salud luego de un operativo de búsqueda desplegado por corporaciones de seguridad y Protección Civil.

Los hechos ocurrieron en la localidad de Torreón de Cañas, después de que familiares de la adulta mayor solicitaran apoyo mediante una llamada al número de emergencias 911, al desconocer su paradero durante varias horas.

Tras recibir el reporte, elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, a través del Mando Coordinado, en conjunto con personal de Protección Civil Municipal, activaron el protocolo correspondiente y comenzaron recorridos por diferentes puntos de la zona .

¿Qué fue lo que sucedió?

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la persona localizada fue identificada como María del Rosario, de 67 años de edad, quien había salido de su domicilio desde temprana hora.

Durante su trayecto, la mujer habría tomado uno de los caminos de la zona, sin embargo, se desorientó y terminó extraviándose, por lo que no logró regresar a su vivienda en el horario acostumbrado.

Al transcurrir las horas sin tener información sobre ella, sus familiares comenzaron a preocuparse y finalmente decidieron reportar su desaparición, situación que provocó la movilización de los cuerpos de emergencia y seguridad.

Operativo se extendió demasiado

Una vez activado el protocolo, integrantes de las corporaciones participantes realizaron recorridos durante varias horas por caminos y sectores cercanos a la comunidad con el objetivo de encontrar a la mujer antes de que llegara la noche.

La búsqueda se intensificó debido al tiempo que llevaba fuera de casa y a las condiciones que podrían representar un riesgo para una persona de la tercera edad que se encontraba desorientada. Finalmente, los elementos consiguieron localizarla antes del anochecer, confirmando que se encontraba en buen estado, por lo que el operativo concluyó favorablemente.