Adulta mayor con Alzheimer se desorienta en Zona Centro de Durango; fue hallada sana y salva

Momentos de angustia vivió una familia de la Zona Centro de la ciudad de Durango luego de que una mujer de 75 años de edad, quien padece Alzheimer, salió de su domicilio y no regresó, lo que originó un reporte de búsqueda a las autoridades.

Fue alrededor de las 19:00 horas del viernes cuando al número de emergencias ingresó el reporte de la desaparición de Dora Eugenia, de 75 años, quien había salido de su vivienda, ubicada en la calle Gómez Palacio, aproximadamente a las 16:30 horas.

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, la adulta mayor salió acompañada de su mascota, un perro de color blanco llamado "Buba". Debido a su condición médica, sus familiares temían que se encontrara desorientada y en riesgo.

La mujer fue descrita como de 1.65 metros de estatura, tez blanca, complexión media, cabello castaño a la altura de los hombros, ojos cafés y nariz respingada. Como característica particular, se informó que no puede mover la mano derecha.

Tras recibir el reporte, elementos del orden se trasladaron al domicilio y se entrevistaron con Carlos Alberto, de 52 años de edad e hijo de la adulta mayor, quien confirmó la desaparición y solicitó apoyo para su localización.

Minutos después, elementos de la Policía Municipal lograron ubicar a la mujer en calles cercanas al Parque Guadiana, donde se encontraba desorientada, por lo que fue auxiliada y trasladada de regreso a su domicilio.

Una vez reunida con su familia, Carlos Alberto pidió dar por concluido el reporte de búsqueda, ya que su madre se encontraba en buen estado de salud y se confirmó que no había sido víctima de ningún delito.