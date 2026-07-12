Adulta mayor de 80 años fallece en el ISSSTE tras sufrir una caída

Una mujer de la tercera edad perdió la vida mientras recibía atención médica en el Hospital del ISSSTE de la ciudad de Durango, luego de haber ingresado por las lesiones que sufrió tras una caída de su propia altura.

El deceso fue reportado alrededor de las 12:30 horas del sábado por personal del nosocomio, lo que dio paso a la intervención de las autoridades para tomar conocimiento del fallecimiento.

La víctima fue identificada como Margarita González Rueda, de 84 años de edad , quien había sido hospitalizada desde las 13:30 horas del viernes 10 de julio, después de sufrir un accidente en el que cayó al mismo nivel.

De acuerdo con la información disponible, la mujer permanecía bajo atención médica; sin embargo, debido a las complicaciones derivadas de sus lesiones, perdió la vida durante este sábado.

Como ocurre en este tipo de casos, personal de la Fiscalía General del Estado de Durango acudió al hospital para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el levantamiento del cuerpo conforme al protocolo legal.

Será la necropsia de ley y las investigaciones ministeriales las que permitan establecer de manera oficial la causa del fallecimiento y determinar si las lesiones provocadas por la caída estuvieron relacionadas con el deceso.