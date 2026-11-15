Adulta mayor denuncia a taxista de Durango por presunto asalto durante el viaje

Una adulta mayor solicitó el apoyo de un comerciante durante la madrugada de este domingo 15 de noviembre, luego de señalar al conductor de un taxi como responsable de despojarla de sus pertenencias en la ciudad de Durango.

Alrededor de las 01:15 horas se recibió una llamada al número de emergencias 911, procedente de un establecimiento ubicado en la calle Toma de Zacatecas, cerca de Doroteo Arango, en la colonia División del Norte.

El reportante manifestó que la mujer llegó a su negocio para solicitar ayuda, toda vez que momentos antes había sido víctima de un presunto asalto.

De acuerdo con lo narrado por la afectada, Abordó un taxi con la intención de dirigirse al hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). , donde recibiría atención médica.

Sin embargo, durante el trayecto, el conductor del vehículo de alquiler presuntamente la despojó de su monedero, situación que motivó que la adulta mayor buscara el apoyo del comerciante.

Aunque la mujer no presentaba lesiones aparentes, manifestó que tenía dolor de cabeza. En el informe inicial no se proporcionarán las características del taxi ni la identidad del conductor señalado.