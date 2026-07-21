Adulta mayor fallece luego de ser atropellada cuando viajaba en bicileta; ocurrió en Lerdo

Una mujer perdió la vida este lunes en el Hospital General de Lerdo, luego de permanecer varios días hospitalizada por las lesiones que sufrió al ser atropellada cuando circulaba en bicicleta por calles de ese municipio.

La hoy occisa fue identificada como Guadalupe Maricela Arce González, de 73 años, con domicilio en la colonia Independencia de Lerdo. De acuerdo con el reporte de las autoridades, la mujer presentaba un traumatismo craneoencefálico severo, lesión que finalmente le ocasionó la muerte.

Los hechos que derivaron en su fallecimiento ocurrieron alrededor de las 18:00 horas del pasado jueves 16 de julio, cuando la septuagenaria transitaba en una bicicleta sobre la calle Allende, en la colonia Independencia.

Al encontrarse aproximadamente a 50 metros antes de llegar al bulevar Ejército Mexicano, a la altura del puente San Isidro, fue impactada por una camioneta de la marca Nissan, línea NP300, modelo 2018, color rojo, con placas de circulación FU-1673-A, la cual era c onducida por Kevin Brayan, de 27 años de edad.

Elementos de Vialidad de Lerdo acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y, de acuerdo con el informe inicial, observaron que la ciclista presuntamente circulaba en sentido contrario, por lo que recabaron la información correspondiente antes de que las partes se retiraran del sitio.

Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, la mujer permaneció internada en el Hospital General de Lerdo, donde recibió atención médica durante varios días, hasta que la mañana de este lunes se confirmó su fallecimiento.

Personal de la Vicefiscalía Región Laguna tomó conocimiento del deceso e inició las diligencias correspondientes.

Será la autoridad ministerial la que determine las responsabilidades legales derivadas del accidente, ahora que el hecho pasó de lesiones a un caso de homicidio culposo por accidente vial.