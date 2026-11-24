Una adulta mayor fue auxiliada por elementos de la Policía Municipal y Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja Mexicana, luego de sufrir una caída mientras caminaba por las inmediaciones de la plazuela Baca Ortiz, en la Zona Centro de la ciudad de Durango.

La afectada fue identificada como María Martina, de 73 años de edad, con domicilio conocido en la localidad El Refugio.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:30 horas del lunes, cuando elementos de la Policía Municipal realizaban recorridos de vigilancia por las calles Juárez y Baca Ortiz, donde se percataron de que una mujer se encontraba tirada sobre la banqueta.

De acuerdo con el reporte policial, la adulta mayor tropezó debido al mal estado de la banqueta, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera al suelo, por lo que los agentes se acercaron para auxiliarla y solicitaron apoyo médico.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, a bordo de la ambulancia 119, quienes se encargaron de atender a la mujer tras la caída.