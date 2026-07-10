Adulta mayor sufre golpe en el cráneo al bajar de camión de ruta, en Centro de Durango

Una mujer fue hospitalizada luego de sufrir una caída cuando descendía de un camión del transporte público en el primer cuadro de la ciudad de Durango, accidente que le provocó un traumatismo craneoencefálico.

El ingreso de la paciente fue reportado la mañana de este jueves por personal de Trabajo Social del Hospital General de Zona No. 1 del IMSS, lo que derivó en la intervención de las autoridades para conocer las circunstancias del hecho.

De acuerdo con la información recabada, el accidente ocurrió alrededor de las 13:30 horas en el cruce de las calles 20 de Noviembre y Francisco I. Madero, cuando la mujer descendía de un autobús de pasajeros de color rojo.

Presuntamente, al bajar de la unidad, perdió el equilibrio, resbaló y cayó sobre la carpeta asfáltica, por lo que personas que se encontraban en el lugar solicitaron el apoyo del sistema de emergencias 911.

Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y posteriormente la trasladaron al nosocomio antes mencionado, donde quedó bajo atención médica especializada.

El personal médico le diagnosticó un traumatismo craneoencefálico moderado, por lo que permanece en observación mientras se determina su evolución clínica.

Las autoridades tomaron conocimiento del ingreso hospitalario e integraron el reporte correspondiente para documentar las circunstancias en que ocurrió el accidente.