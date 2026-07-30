Adulto mayor cae a barranco de 100 metros en Guanaceví; fue rescatado sin vida

Un adulto mayor perdió la vida la noche del miércoles luego de sufrir una caída a un barranco de aproximadamente 100 metros de profundidad, mientras recorría una zona serrana del municipio de Guanaceví en busca de ganado.

El hecho fue reportado alrededor de las 21:00 horas por elementos de la Policía Municipal de Guanaceví, quienes solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado de Durango tras localizar a una persona sin vida en el paraje conocido como Santa Isabel, perteneciente a la comunidad de Arroyo del Hacho.

Al lugar acudieron agentes investigadores y personal de Servicios Periciales, quienes confirmaron el fallecimiento de quien fue identificado como Gabino Rivera Delgado, de 74 años de edad, vecino de la localidad de Arroyo del Hacho. La identidad fue corroborada por un familiar que acudió al sitio.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el adulto mayor recorría el paraje en compañía de Juan José Simental Acosta, de 55 años, con el propósito de buscar unos animales. En determinado momento ambos se separaron y el acompañante perdió de vista a Gabino Rivera.

Al regresar sobre sus pasos, el hombre observó que su acompañante había caído al fondo de un barranco de aproximadamente 100 metros de profundidad, por lo que de inmediato solicitó apoyo a las autoridades y a habitantes de la comunidad para intentar auxiliarlo.

Al sitio acudió una cuadrilla integrada por pobladores y personal de rescate del Ayuntamiento de Guanaceví, quienes realizaron las maniobras necesarias para descender al lugar y recuperar el cuerpo. Sin embargo, al llegar confirmaron que el adulto mayor ya no contaba con signos vitales.

El Agente del Ministerio Público dio fe del deceso y ordenó el levantamiento del cuerpo con el apoyo de personal de Servicios Periciales. Posteriormente fue trasladado al anfiteatro de la Vicefiscalía Región Norte, en Santiago Papasquiaro, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar de manera oficial la causa del fallecimiento.

Las primeras indagatorias apuntan a que se trató de un accidente ocurrido mientras el hombre realizaba actividades en la zona serrana; no obstante, la Fiscalía General del Estado continuará con las investigaciones para integrar la carpeta correspondiente y confirmar la mecánica de los hechos.