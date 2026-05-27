Adulto mayor cae en escaleras del Mercado Gómez Palacio; resultó con heridas en el rostro

Un adulto mayor resultó lesionado la tarde de este martes tras sufrir una caída al interior del Mercado Gómez Palacio, en el Centro de Durango, lo que movilizó a cuerpos de auxilio y elementos preventivos que realizaban recorridos de vigilancia en la zona.

El incidente ocurrió cerca de las 18:00 horas en el área de escaleras que conducen a la parte superior del inmueble, sitio en el que comerciantes solicitaron apoyo al percatarse del accidente.

De acuerdo con la información recopilada, los agentes localizaron a un hombre consciente, aunque con visibles lesiones en manos y rostro derivadas de la caída que sufrió de su propia altura.

El afectado fue identificado como Nicasio, de 77 años de edad, con domicilio en la colonia La Virgen de esta ciudad capital.

Tras confirmar que presentaba diversas heridas, los oficiales solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, delegación Durango, quienes arribaron al sitio para brindarle atención médica prehospitalaria.

Luego de valorar al adulto mayor, los socorristas determinaron que las lesiones no ponían en riesgo su vida y que únicamente requería curaciones en el lugar, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Locatarios y personas que se encontraban en el mercado observaron la movilización mientras los paramédicos atendían al lesionado en uno de los pasillos cercanos a las escaleras del inmueble.

Finalmente, tras concluir la atención y verificar que no existía mayor riesgo para el hombre lesionado, los cuerpos de emergencia y seguridad se retiraron del sitio sin registrarse novedades adicionales.