Adulto mayor de Zacatecas muere en el HG450 tras sufrir una caída de su propia altura

Un adulto mayor que permanecía hospitalizado desde el pasado 29 de junio perdió la vida a consecuencia de las lesiones que sufrió tras una caída de su propia altura, informaron autoridades que tomaron conocimiento del caso.

El fallecido fue identificado como Julio Rodríguez Rodríguez, de 89 años de edad, originario de la comunidad de Los Sauces, en el estado de Zacatecas. De acuerdo con el reporte, había ingresado al Hospital General 450 durante la madrugada del 29 de junio para recibir atención médica.

Según la información proporcionada por el área de Trabajo Social del nosocomio, el paciente fue atendido inicialmente en el área de Choque 2 por personal médico, donde permaneció bajo observación debido a las lesiones derivadas de la caída.

Sin embargo, la tarde del 30 de junio, alrededor de las 19:45 horas, el hombre sufrió un paro cardiorrespiratorio y, pese a los esfuerzos del personal de salud, fue declarado sin signos vitales.

Las autoridades señalaron que el deceso fue certificado por el Hospital General 450 y posteriormente una empresa funeraria realizó el levantamiento y traslado del cuerpo conforme al procedimiento establecido.

Fue hasta la madrugada de este miércoles cuando el hospital notificó oficialmente el fallecimiento al sistema de emergencias 911, debido a que el reporte no había sido realizado durante el turno anterior, como lo establece el protocolo institucional.

La autoridad correspondiente tomó conocimiento de los hechos para dejar constancia del deceso e integrar el registro oficial, sin que se reportaran indicios de algún hecho delictivo relacionado con el fallecimiento.