Adulto mayor desaparece al salir del trabajo en Durango; víctima tiene dificultad para orientarse

Un hombre fue reportado como desaparecido durante la madrugada de este viernes, luego de que saliera de su lugar de trabajo, ubicado en la Zona Centro de la ciudad de Durango, y no regresara a su domicilio, situación que generó preocupación entre sus familiares, debido a que presenta dificultades para orientarse tras haber sufrido un accidente vial.

Se trata de Filomeno Robledo Villanueva, de 62 años de edad, quien fue visto por última vez aproximadamente a las 19:00 horas del jueves 5 de noviembre, cuando salió a pie de un estacionamiento donde trabaja junto con uno de sus hijos.

Al transcurrir varias horas sin conocer su paradero, su nieta Esmeralda solicitó la intervención de las autoridades alrededor de las 01:45 horas del viernes.

De acuerdo con las características proporcionadas, Filomeno es de estatura alta, complexión media robusta, tez blanca, ojos verdes y cabello negro entrecano, de longitud media. Además, presenta dificultad para caminar debido a una lesión en la pierna derecha.

Al momento de su desaparición vestía playera verde oscuro, pantalón deportivo azul cielo, tenis Adidas negros y cachucha gris con azul oscuro .

Sus familiares señalaron que hace aproximadamente un año fue atropellado y que, desde entonces, presenta problemas de orientación, por lo que no sabe cómo regresar por sus propios medios a su vivienda, ubicada en la colonia Las Palmas.

Personal del área de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado de Durango estableció comunicación con la reportante, quien confirmó que el hombre todavía no había llegado a casa y que sus familiares tampoco tenían noticias de él. Ante esta situación, las autoridades iniciaron las labores de búsqueda para tratar de localizarlo y reunirlo con su familia.