Adulto mayor en bicicleta resulta gravemente herido tras ser atropellado en carretera a El Nayar

Un hombre permanece hospitalizado luego de resultar con lesiones de consideración al ser atropellado mientras circulaba en su bicicleta sobre la carretera que conecta el poblado El Nayar con la ciudad de Durango.

El ingreso del lesionado fue reportado alrededor de las 20:15 horas de este viernes al Hospital General de Zona No. 1 del IMSS, lo que movilizó a personal de la Unidad de Investigación de Delitos de Tránsito Terrestre y Lesiones para tomar conocimiento del caso.

En el área de urgencias fue identificado como Miguel Torres Ortiz, de 74 años de edad, con domicilio conocido en el poblado El Nayar, quien era atendido por personal médico debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

De acuerdo con el informe, el accidente ocurrió aproximadamente a las 17:00 horas, cuando el adulto mayor circulaba en una bicicleta de montaña color plateado sobre la carretera que conduce de El Nayar hacia Durango.

Al llegar a unos 50 metros antes del fraccionamiento Las Calzadas, presuntamente fue embestido por una camioneta color arena, cuyo conductor continuó su marcha, por lo que hasta el momento se desconocen mayores características de la unidad involucrada.

Personas que presenciaron el accidente solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio, brindaron los primeros auxilios al ciclista y posteriormente lo trasladaron al Hospital General de Zona No. 1 del IMSS para recibir atención especializada.

El diagnóstico médico señala que Miguel sufrió neumotórax del lado izquierdo, fracturas de húmero y peroné, además de traumatismo moderado y múltiples golpes, lesiones por las que permanece bajo observación médica.

La Unidad de Investigación de Delitos de Tránsito Terrestre y Lesiones inició las diligencias correspondientes para esclarecer el accidente e identificar al conductor de la camioneta presuntamente involucrada, mientras familiares del lesionado colaboran con las autoridades aportando la información disponible sobre los hechos.