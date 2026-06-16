Adulto mayor es acusado de hostigar y tocar a una menor en la Ignacio Zaragoza

Un hombre fue detenido la tarde de este lunes en la colonia Ignacio Zaragoza, luego de ser señalado por la presunta comisión del delito de hostigamiento sexual en agravio de una menor de edad que acudió a su negocio de compra y venta de fierro viejo.

Los hechos ocurrieron cerca de las 16:30 horas en un inmueble ubicado sobre la calle 29 de Enero, donde la menor acudió con la intención de comprar una bicicleta usada que se ofrecía en el establecimiento.

De acuerdo con el señalamiento de la parte afectada, al percatarse de que la niña se encontraba sola, el sujeto identificado como Alejandro, de 65 años de edad, presuntamente la cargó y la tomó de los glúteos para luego llevarla hacia un cuarto ubicado dentro del mismo predio.

La versión recabada por las autoridades indica que el hombre intentó quitarle el teléfono celular a la menor y le mostró su miembro viril, además de hacerle comentarios relacionados con el costo de la bicicleta, situación que la hizo sentir en peligro.

La niña logró salir corriendo del lugar y buscó a su madre, María del Rosario, de 32 años de edad, quien en esos momentos efectuaba un depósito en el OXXO Ameyal, ubicado en las inmediaciones.

Al encontrarse con su progenitora, la menor salió llorando y le explicó lo sucedido. Instantes después, el presunto responsable salió del establecimiento y trató de acercarse nuevamente, por lo que fue retenido en el sitio por personas que se encontraban en el lugar.

Elementos de seguridad pública acudieron al llamado y, ante el señalamiento directo de la menor y la solicitud de la parte afectada, procedieron al aseguramiento del sexagenario, quien fue identificado como vecino de la colonia Ignacio Zaragoza.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad que se encargará de llevar a cabo las investigaciones correspondientes y determinar su situación legal por la responsabilidad que le resulte.