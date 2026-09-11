Justicia

ACCIDENTES

Adulto mayor es atropellado por taxi en el Francisco Villa; se dirigía al Banco del Bienestar

Paramédicos de la Cruz Roja lo atendieron y lo trasladaron Hospital General 450.

Adulto mayor es atropellado por taxi en el Francisco Villa; se dirigía al Banco del Bienestar

Adulto mayor es atropellado por taxi en el Francisco Villa; se dirigía al Banco del Bienestar

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un hombre resultó lesionado la mañana de este viernes luego de ser atropellado mientras circulaba en bicicleta por el bulevar Francisco Villa, en la ciudad de Durango.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 07:00 horas, en el cruce con la avenida Jesús García, a la altura de la Escuela de Trabajo Social, en la colonia Máximo Gámiz.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, Ignacio López Villanueva, de 73 años, se dirigía hacia una sucursal del Banco del Bienestar cuando fue impactado por un automóvil de la marca Hyundai, línea i10, de color azul, habilitado como taxi.

Tras el impacto, el adulto mayor quedó lesionado sobre la vía pública, por lo que personas que transitaban por el sector solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia a través del número 911.

Técnicos en Urgencias Básicas de la Cruz Roja acudieron al lugar y posteriormente trasladaron a López Villanueva al Hospital General 450 para que recibiera atención médica.


A su ingreso al nosocomio, los médicos le diagnosticaron traumatismo craneoencefálico leve, trauma medular y politraumatismo, por lo que permaneció bajo atención médica.


Personal de la Unidad de Investigación de Delitos de Tránsito Terrestre y Lesiones acudió al hospital para tomar conocimiento del caso e iniciar las indagatorias correspondientes para establecer cómo ocurrió el atropellamiento y deslindar responsabilidades.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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