Adulto mayor es atropellado por un vehículo en la colonia Morga; sufrió traumatismo craneal

Un adulto mayor resultó lesionado luego de ser atropellado por un vehículo cuando intentaba cruzar una calle de la colonia Morga, en la ciudad de Durango, durante el mediodía del domingo, por lo que fue necesario su traslado a la Clínica número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica.

El afectado fue identificado como Diego Gutiérrez Gallegos, de 83 años de edad, con domicilio en la colonia Tejada Espino, quien presentó diversos golpes en el cuerpo, además de un traumatismo craneoencefálico, por lo que quedó bajo valoración médica para determinar la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con la información recabada, el accidente ocurrió aproximadamente a las 12:30 horas del domingo 1 de noviembre, cuando el octogenario intentaba cruzar la calle Nezahualcóyotl, en las inmediaciones del Santuario, momento en que fue impactado por un automóvil de color rojo que realizaba una maniobra de vuelta desde la calle Oaxaca.

A consecuencia del impacto, el adulto mayor resultó con múltiples lesiones, principalmente en la cabeza, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia. Paramédicos acudieron para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron en ambulancia al área de urgencias de la Clínica número 1 del IMSS.

En el nosocomio fue atendido por el médico de guardia, quien estableció como diagnóstico inicial policontundido y traumatismo craneoencefálico. Al momento de recabarse la información, el paciente permanecía en espera de estudios de rayos X y tomografía, necesarios para conocer con mayor precisión el alcance de las lesiones que sufrió durante el atropellamiento.

Al ser entrevistado sobre lo ocurrido, Diego manifestó que únicamente recordaba haber intentado cruzar la calle cuando fue golpeado por el automóvil rojo, sin poder proporcionar mayores características de la unidad ni información sobre su conductor. Por lo anterior, será necesario esclarecer las circunstancias del accidente y determinar la responsabilidad correspondiente.