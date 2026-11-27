Un adulto mayor fue ingresado durante las primeras horas de este viernes al Hospital General 450 de la capital duranguense, luego de que fuera localizado inconsciente en el interior de su domicilio, donde días antes había realizado labores de fumigación.

El paciente fue identificado como Emilio Hernández Padilla, de 74 años de edad, quien fue trasladado al nosocomio por sus familiares.

De acuerdo con la información recabada, alrededor de las 23:00 horas del jueves, una vecina del adulto mayor se comunicó con sus familiares para informarles sobre su estado de salud.

Durante la llamada telefónica, la mujer manifestó que Emilio se encontraba inconsciente y señaló que dos días antes había fumigado, situación que fue comunicada a una sobrina del afectado.

Al enterarse de lo sucedido, la familiar se trasladó de inmediato al domicilio de su tío, donde encontró que la puerta de acceso se encontraba entreabierta.

Una vez en el interior del inmueble, localizó al adulto mayor recostado sobre su cama, por lo que decidió trasladarlo por sus propios medios al Hospital General 450.

Alrededor de las 03:30 horas de este viernes se notificó a las autoridades sobre el ingreso del paciente, quien fue diagnosticado con intoxicación, sin que se haya establecido su relación con las labores de fumigación.