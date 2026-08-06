Adulto mayor es localizado sin vida en un domicilio de Lerdo

Un hombre de 63 años fue localizado sin vida durante la madrugada de este jueves al interior de un domicilio en el municipio de Lerdo, en un caso más de autolesión.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 02:20 horas, cuando un familiar ingresó al área del baño de la vivienda y encontró al hombre sin vida cerca de una ventana . Solicitó el apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales. De acuerdo con la información preliminar, el hombre recibía tratamiento psiquiátrico.

Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y confirmar las circunstancias del fallecimiento.

LÍNEA DE AYUDA

El suicidio es un complejo y grave problema de salud pública, consecuencia de diversos factores que pudieran no ser reconocidos o tratados aún, sin embargo, es prevenible, en parte, mediante líneas de ayuda que operan en todo el país.

Si usted o algún ser querido ha llegado a considerarlo o se encuentra en crisis, por favor comunicarse al 800-911-2000, de la Línea de la Vida, al 075, de la Línea Ama, o bien, a la línea de emergencias 9-1-1, donde las 24 horas del día, los 365 días del año, hay personal capacitado para responder.