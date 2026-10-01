Camión de la ruta Encinos atropella a adulto mayor; víctima es traslada al ISSSTE

Un sexagenario resultó lesionado tras ser atropellado en el cruce de los bulevares Juan Pablo II y Francisco Villa, en la ciudad de Durango.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:30 horas del miércoles, frente a una farmacia Guadalajara.

Al llegar los agentes encontraron al hombre de 67 años sentado sobre la banqueta, quien manifestó haber sido atropellado.

Personas que se encontraban en el lugar señalaron que el vehículo involucrado habría sido un autobús de la ruta Encinos.

El lesionado recibió atención de paramédicos y fue trasladado al ISSSTE para su valoración médica.