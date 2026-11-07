Adulto mayor muere al ser atropellado por camioneta conducida por adolescente en Lerdo

Un adulto mayor perdió la vida la noche del viernes 6 de noviembre, luego de ser atropellado por una camioneta conducida por una adolescente de 16 años de edad, cuando circulaba a bordo de su bicicleta por calles de la colonia San Isidro, en el municipio de Lerdo, Durango.

La víctima fue identificada por los habitantes del sector como don Arturo, quien se desplazaba en su bicicleta cuando fue embestido por una unidad motriz, lo que le provocó lesiones que terminaron por causarle la muerte.

De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta era conducida por una adolescente de 16 años de edad, quien presuntamente realizaba una maniobra para incorporarse a la calle Nicanor Valenzuela, momento en que ocurrió el accidente.

Durante dicha maniobra, la unidad impactó al ciclista, quien terminó debajo de la camioneta, situación que provocó alarma entre las personas que se encontraban en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el percance.

Tras el atropellamiento, se confirmó el fallecimiento del adulto mayor; sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las lesiones que presentó ni las circunstancias específicas que provocaron el accidente. Tampoco se ha informado sobre la situación jurídica de la adolescente que conducía el vehículo.