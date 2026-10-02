Adulto mayor muere atropellado al intentar cruzar el periférico en Lerdo

Un sexagenario murió después de ser atropellado cuando intentaba cruzar caminando el periférico de Lerdo, durante la noche del jueves.

El accidente ocurrió alrededor de las 19:20 horas, a la altura de la avenida Castilagua, cerca de la gasolinera Los Barriles, en la colonia Castilahuac. La víctima permanecía como no identificada al momento del reporte.

El hombre fue impactado por una camioneta Dodge Journey blanca, modelo 2023 , conducida por un sujeto de 68 años. Tras el accidente, el conductor fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para determinar la responsabilidad que pudiera corresponderle.

El cuerpo fue trasladado al área de mortuorio del Hospital General de Lerdo, donde quedó a disposición de las autoridades para las diligencias de identificación y los procedimientos correspondientes.